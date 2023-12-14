شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تطالب بوقف الأعمال العسكرية في غزة في أقرب وقت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن بلاده مع وقف الأعمال العسكرية في غزة في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي وبدون عراقيل إلى القطاع.

وقال بوريطة في تصريح صحفي اليوم، إن المملكة المغربية مع المجتمع الدولي المتمثل في الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق بناء سلام عادل ودائم.

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