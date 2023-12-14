الخليج اليوم .. الأمير فيصل بن فرحان يناقش تطورات الوضع بغزة مع ديفيد كاميرون

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، اجتماعا مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف إطلاق النار، وضمان عدم اتساع رقعة العنف بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها المملكة المتحدة، بمسؤولياتها تجاه تكثيف المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، بالإضافة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.