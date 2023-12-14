الخليج اليوم .. هيئة بحرية بريطانية تحقق في حادث بمحيط باب المندب قبالة سواحل اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا يفيد بأن كيانا يعرّف نفسه بأنه "البحرية اليمنية" أمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، لكنها نصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للريبة.

وقبل ذلك بقليل، أفادت الهيئة على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بأن السلطات تحقق في حادثة بمحيط باب المندب قبالة سواحل اليمن، ثم أعلنت لاحقا تلقيها تقارير عن حادثة أخرى في بحر العرب.

وكانت الهيئة قد تلقت أيضا أمس الأربعاء تقريرا يفيد بتعرض سفينة تجارية لمطاردة من قارب صغير مسلح غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، مضيفة أن القارب كان على متنه ثلاثة مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع طاقم أمن السفينة باستخدام أسلحة خفيفة، ثم غادر المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن إحدى مدمراتها استجابت لنداء استغاثة من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر، أمس الأربعاء، يفيد بتعرضها لهجوم من الحوثيين، لكن الهجوم فشل وأسقطت السفينة الأميركية طائرة مسيرة استهدفتها.

وأضافت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مقاتلين من الحوثيين حاولوا الصعود على متن الناقلة عبر زوراق لكنهم فشلوا في ذلك.

وأفاد البيان أنه بعد فشلهم في السيطرة على السفينة، أطلق الحوثيون صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على الناقلة لكنهم لم يتمكنوا من إصابتها.

وأسقطت المدمرة "يو.إس.إس. ميسون" طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين نحوها أثناء الاستجابة لنداء الاستغاثة، "دفاعا عن النفس"، ولم تقع أي إصابات كما لم تتعرض أي سفن لتلفيات، على حد قول القيادة المركزية الأميركية.