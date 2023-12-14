شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبنانى: عطلة رسمية أيام أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى اليوم /الخميس/، مذكرة إدارية بتعطيل العمل فى الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات أيام الاثنين 25 ديسمبر الجارى والاثنين أول يناير المقبل بمناسبة عيدى الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

كما قرر ميقاتى تعطيل العمل فى كل المؤسسات العامة التى تخضع لدوام خاص يوم السبت الموافق السادس من يناير المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمينية.

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