اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض... صور

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وأشار إلى إطلاق أول تقرير سنوي دولي لسوق العمل، والذي سيتم الاستناد في إعداده إلى المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر في نسخته الأولى.
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
© Gulf 365اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
2/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
3/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
4/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
5/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
6/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
7/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
8/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
9/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
10/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
11/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
12/13
© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
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© Gulf 365
اختتام أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
ودعا الراجحي، كل من صانعي السياسات وقادة الأعمال والشباب، إلى العمل معا لمواجهة الواقع الجديد الذي يعيشه العالم، وبناء رؤية مستقبلية تساعد على استشراف متطلبات السوق وكذلك تعليم وتدريب الشباب وتحسين مهاراتهم.
وشهد المؤتمر خلال مدة انعقاده، انعقاد قرابة 40 جلسة بمشاركة 150 متحدثا.
وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بسوق العمل الدولي والتحديات التي تواجهه حاليا ومستقبليا.
كما شهدت الجلسات تبادلا واسعا للخبرات والتجارب بين المشاركين، سعيا للخروج بحلول إبداعية تساعد على الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل، وخلق أسواق عمل مزدهرة تتسع للجميع.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
أمس, 10:34 GMT
وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، تمت مناقشة تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، كما أقيمت أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".