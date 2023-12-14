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بوتين: هناك حاجة لوضع أسس رئيسية للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبل قليل، إن الدولة الروسية مستعدة لإقامة مستشفى روسى بقطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوضع أسس رئيسية للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبير عاجل. 

 

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الحفاظ على سكان قطاع غزة، مضيفا: "تواصلت فى هذا الشأن مع مصر والسعودية والإمارات".

 

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تضع شروطا لتطوير العلاقات مع الغرب، مؤكدا عدم وجود حاجة لتعبئة عسكرية إضافية حاليا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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