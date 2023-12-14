شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الفلسطينى يدين تدنيس الاحتلال مسجدًا فى "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى حاتم البكرى، اليوم الخميس، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المساجد فى "جنين" وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها باستخدام مكبرات الصوت.



وأشار البكري - في تصريح صحفي - إلى أن تدنيس المساجد مُخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان، وجر المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه.. مطالبا المُجتمع والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه.