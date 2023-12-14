مساعدات طبية روسية لمستشفى الأطفال المركزي في دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد الوفد لقاءات مشتركة مع إدارة المستشفى تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون حول تبادل الأدوية والخبرات وفتح باب التدريب للأطباء السوريين في روسيا على إجراء العمليات الجراحية المعقدة للأطفال، ضمن مراكز طبية مختصة.

© Gulf 365مساعدات طبية روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق مساعدات طبية روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق © Gulf 365

وقالت رئيسة الوفد، أرلوفا سفيتلانا، في تصريح لـ "الخليج 365" إن: "تقديم المساعدات يتم بناء على الاحتياجات الموجودة بالمشفى، والتواصل الدائم مع الأطباء السوريين"، مشيرة إلى أنه "تم منح تراخيص لتدريب الأطباء في روسيا".

وأشارت سفيتلانا إلى أن "تقديم الدعم للمشفى سيستمر خلال الفترة القادمة"، مبينة أن "المساعدات تتضمن تجهيزات نوعية وأدوية ومساعدات إنسانية للمشفى، وهدايا للأطفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة".

© Gulf 365 أرلوفا سفيتلانا أرلوفا سفيتلانا © Gulf 365

وأكد عضو الوفد ورئيس لجنة المحاسبة في الميزانية الروسية،ألكسندر ديمييديف، بدوره في تصريح لـ "الخليج 365": "أهمية المساعدات المقدمة للمستشفى من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الأطفال، متمنيا الصحة والعافية لأطفال سوريا".

وعقد الوفد الروسي اجتماعا مع إدارة المستشفى، تم خلاله بحث سبل تلبية احتياجاته من الأدوية وتقديم الخبرات الطبية اللازمة، وإمكانية إجراء عمليات جراحية نوعية مشتركة، وإقامة دورات تدريبية للكوادر الطبية، فضلاً عن تبادل الزيارات والتركيز على الاختصاصات النوعية مثل جراحة الأعصاب.

وأشار مدير المستشفى الدكتور، رستم مكية، في تصريح لـ "الخليج 365" إلى حاجة المشفى الدائمة لمثل هذه المساعدات من الأدوية للأمراض المزمنة ومستلزمات العمليات الجراحية التي يصعب تأمينها جراء الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.

© Gulf 365مدير مشفى الأطفال المركزي في دمشق الدكتور رستم مكية مدير مشفى الأطفال المركزي في دمشق الدكتور رستم مكية © Gulf 365

ولفت الدكتور مكية إلى أن المعدات التي قدمها الوفد الروسي تنوعت بين أجهزة صدمة لمعالجة توقف القلب، وأجهزة سحب للمفرزات تستعمل في عمليات إنعاش المرضى، وأسرة خاصة بفحص الأطفال من الأعمار الصغيرة، ومعقمات، إضافة للهدايا التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى.