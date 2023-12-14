أردوغان لبايدن: وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت أمريكا عن الدعم غير المشروط لإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان أبلغ بايدن بأن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.

كما شدد أردوغان لبايدن على أن "أمريكا تحمل مسؤولية تاريخية لتأمين وقف دائم لإطلاق نار فوري في صراع غزة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق يوم السبت الماضي، على "الفيتو" الأمريكي، الذي اتخذ ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى "مؤسسة تحمي إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وداعيا إلى "إصلاح الأمم المتحدة".

8 ديسمبر, 15:55 GMT

وأوضح أردوغان، في خطابه، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة إسطنبول، أنه "تم رفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر غير عادل".

وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(الماضي)، ومن الضروري إصلاح الأمم المتحدة ومن غير الممكن للبشرية أن تتوصل لأي شيء مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضعهما الحالي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

6 ديسمبر, 10:54 GMT

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.