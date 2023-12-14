أردوغان لبايدن: وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت أمريكا عن الدعم غير المشروط لإسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان أبلغ بايدن بأن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.
كما شدد أردوغان لبايدن على أن "أمريكا تحمل مسؤولية تاريخية لتأمين وقف دائم لإطلاق نار فوري في صراع غزة".
8 ديسمبر, 15:55 GMT
وأوضح أردوغان، في خطابه، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة إسطنبول، أنه "تم رفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر غير عادل".
وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(الماضي)، ومن الضروري إصلاح الأمم المتحدة ومن غير الممكن للبشرية أن تتوصل لأي شيء مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضعهما الحالي".
6 ديسمبر, 10:54 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.