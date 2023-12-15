شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: رصدنا 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال استهدف 138 مؤسسة صحية، وأخرج 22 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة، وأشارت إلى أن طواقمها رصدت 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية التي وصلت إلى المراكز الصحية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.