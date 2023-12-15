انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي... صور

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© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
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© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
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© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
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© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
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© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
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© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
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© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
7/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
© Gulf 365 . Shams Molhemانطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
8/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
1/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
2/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
3/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
4/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
5/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
6/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
7/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
8/8
© Gulf 365 . Shams Molhem
انطلاق أعمال المنتدى الروسي السوري لتطوير التعاون المالي
وأضافت سفيتلانا: "نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين الجانبين في سانت بطرسبورغ، ونسعى إلى تطبيق المشاريع المنفذة الناجحة والجاري تنفيذها وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والمالية".
وأشارت رئيسة غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة في روسيا الاتحادية إلى "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود التعاون لتطوير البنى التحتية في سوريا، ووضع الموازنة العامة قبل تنفيذها، إضافة إلى ضرورة تجاوز المخاطر المحتملة لتطوير هذا التعاون".
7 نوفمبر, 14:20 GMT
من جهته، قال كمال سمسمية، الوكيل الاقتصادي للجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، لـ"الخليج 365": "هذا الاجتماع في إطار إصدار الموازنة العامة في سوريا للاستفادة وتبادل الخبرات، وتطوير النظامين الماليين في البلدين، حيث أن التجربة الروسية ونظامها المالي متطور وعصري".
وناقش المشاركون في المندى آليات تدقيق الإدارة العامة وتحسين جودتها وتطوير بيئة النزاهة من خلال تحسين إجراءات مكافحة الفساد، ومناقشة القضايا المتعلقة بالتدقيق المالي الخارجي للدولة، وتبادل التجارب حول تطوير أدوات التفاعل مع السلطة التنفيذية لتحسين جودة الإدارة العامة.