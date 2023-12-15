شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 شخصًا ينتمون إلى جماعات ‏إرهابية في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن الجزائري القبض على 12 شخصاً ينتمون إلى جماعات ‏إرهابية خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في عمليات عسكرية في عدد من مدن البلاد.

الإرهاب في الجزائر

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيّاً آخر سلّم نفسه ‏للسلطات العسكرية في "ان قزام" بالجزائر.

وذكرت أن ذلك يأتي في سياق الجهود ‏المتواصلة المبذولة للجيش الجزائري، في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة ‏المنظمة بكل أشكالها.

وفي أكتوبر الماضي، أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1241 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن الجزائر.

مكافحة التهريب في الجزائر

وأوقفت الوحدات 340 مهرباً، وصودر منهم 30 مركبة و 216 مولداً كهربائياً و 126 مطرقة ضغط.

هذا بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري، 901 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 126 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى الإبحار خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.