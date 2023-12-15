الجيش الأردني ينفذ إنزالا جويا خامسا لمستلزمات طبية في غزة... فيديو

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ونفذ فريق الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي إنزال صناديق تحتوي على مستلزمات طبية وعلاجية ضرورية لضمان استمرارية وديمومة عمل المستشفى.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها تستمر في تقديم دعم ومساندة مستمرة للسكان في قطاع غزة، بهدف تخفيف معاناتهم نتيجة للظروف الصعبة التي يواجهونها جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين الماضي، أنه "لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن"، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.
10 ديسمبر, 07:50 GMT
وشدد الملك عبد الله على "ضرورة تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة"، داعيا إلى "عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعاد الأردن عن خدمة الأشقاء والدفاع عنهم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.