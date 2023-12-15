مسؤول إيراني: لدينا قدرات متميزة في إنتاج معدات عسكرية كنا نستوردها في الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن شيرازي، كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمعرض التدريبي الشامل الأول لجيش الجمهورية الإسلامية، الذي أقيم في مقر أركان الجيش.

أوضح شيرازي، خلال كلمته أن "الفرصة قد سنحت للوقوف عن كثب على حالة التعليم والتدريب في المعرض الشامل للتدريب والتعليم في جيش الجمهورية إيران الإسلامية".

أمس, 16:43 GMT

وأضاف المسؤول الإيراني أن "مسألة التعليم والتدريب يتابعها القائد العام للقوات المسلحة، الذي يرى بأن تعليمنا يجب أن يقود إلى إعداد ضباط أكفاء ويجب أن نعتمد على الأساتذة والمدربين بالبلاد في مجال التعليم حتى نتمكن من تدريب الشباب الموهوبين لمستقبلنا".

وفي وقت سابق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الخميس، إن "النظام الإسرائيلي سينقرض في ‏المستقبل القريب".‏

وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر ثقافي أن "انهيار النظام الإسرائيلي المزيف ليس بالبعيد، والدليل الواضح على ذلك هو أن الصهاينة ضعفاء، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل وجود النساء والأطفال الفلسطينيين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

10 ديسمبر, 16:03 GMT

وانتقد قائد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل، لتحويلها مستشفيات غزة إلى "ساحات قتال وذبح النساء والأطفال العُزل في فلسطين"، مؤكدا أن "مثل هذه الفظائع أثارت النفور العالمي من إسرائيل".

وفي تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد النظام الإسرائيلي، ووصفه "بالسرطان الذي سيتم القضاء عليه من قبل الفلسطينيين وقوى المقاومة الإقليمية"، وحذر الحكومات التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أنها "تدعم الحصان الخاطئ"، بحسب تعبيره.