شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الوضع الراهن يمنع إجراء عمليات إنسانية ذات معنى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل، مؤكدًا أن هذا الدمار لا يحتمل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة -في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية " الخميس- أن الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة. وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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