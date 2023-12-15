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جوتيريش: الوضع الراهن يمنع إجراء عمليات إنسانية ذات معنى فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل، مؤكدًا أن هذا الدمار لا يحتمل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة -في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية " الخميس- أن الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة.

وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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