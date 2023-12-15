مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة، من بينهم ضابطان، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.

#عاجل جيش الدفاع تمكن من تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو رحمه الله



تم تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو رحمه الله من قبل قوة تابعة لجيش الدفاع خلال نشاط مقاتلي الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات من أرض قطاع غزة إلى أرض دولة إسرائيل.



وبعد عملية التحقق من هويته… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2023 في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل". وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل، وفي بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.