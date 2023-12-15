"حزب الله" يعلن قصف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - جنوب لبنان - الخليج 365. وقال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، بحسب البيان.

3 ديسمبر, 07:14 GMT

وذكرت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"الخليج 365"، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، وأطلق صاروخًا من مسيرة استهدف منزلًا بحي الرندة، وآخر استهدف حرش كونين في بلدة عيتا الشعب".

كما استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في حي الوسطاني في بلدة طيرحرفا، في حين قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة بليدا.

ووفقا للمصادر، فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة رامية، وغارة أخرى على منزل في بلدة مركبا، أدت إلى مقتل مواطن وجرح آخر.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.