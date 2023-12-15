جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا ويتلون صلاة يهودية عبر مكبر للصوت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الخميس، فإن "جنودا من الجيش الإسرائيلي، اقتحموا مسجدا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقاموا بأداء طقوس تلمودية بداخله، والغناء أيضا".

ووفقا للصحيفة، هتف جندي بالقول: "اسمع إسرائيل" عبر ميكروفون المسجد، وقال جندي آخر باللغة العربية: "أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم".

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسجد في مخيم جنين هو تصرف مشين ومدان، ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية".

فيما علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن "الجنود المتورطين في اقتحام مسجد جنين تم إبعادهم عن الأنشطة العملياتية لمواجهة إجراءات تأديبية".

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل متكررة في مدينة جنين ومخيمها، بدواعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب قوله.