شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفجر منزلا ويهدم آخر ويستهدف سيارة بطائرة مسيرة فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بتفجير منزل عائلة المعتقل الفلسطينى حامد كايد صبّاح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدى، فى قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صبّاح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة ، قبل أن تفجّر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها أربع عائلات من 16 فردا.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.

وتصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

كما استهدفت قوات الاحتلال سيارة بصاروخين من طائرة مُسيرة في مخيم "بلاطة" شرق محافظة نابلس ذاتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة يستقلها ثلاثة شبان في شارع بالمخيم سالف الذكر، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروب الشبان ولم يصب أحد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني نتيجة القصف.