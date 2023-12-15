شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيك سوليفان المستشار الأمن القومي الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بجهود الأمن والسلام لدى الفلسطينيين بالمنطقة وضرورة حل الدولتين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، بأننا الان في منتصف مرحلة حاسمة للعملية العسكرية بغزة، ولفت إلى أنه سيلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأمن في الضفة الغربية.

وأكد سوليفان، أنهم ناقشوا في تل أبيب الحاجة لعدم تمدد الصراع في المنطقة وأنه لا يمكن قبول أي تهديد من حزب الله لإسرائيل، مشددا على أن إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل كما يجب أن يتمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية.