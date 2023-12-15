مطار بغداد الدولي ينفي اندلاع حريق في إحدى صالاته

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار إن" تلك المعلومات غير الدقيقة تهدف لإشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع العمل".

ولفتت إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات.

كما أكدت إدارة المطار أن "حركة العمل في صالاتها تسير بانسيابية عالية وفق جدول الرحلات لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، من دون تأخير أو تأجيل".

29 أبريل, 16:23 GMT

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة "ترانزيت".

وأوضحت أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي، الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي.