مسؤول دفاعي أمريكي: اشتعال النار في سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن

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في السياق، قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني".
6 ديسمبر, 00:01 GMT
وأضافت الشركة البريطانية أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف.
وأوضحت أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.
UKMTO WARNING 009/DEC/2023 - UPDATE 001— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 15, 2023
INCIDENT
Warnings - 2023 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/WYrUKSnASa
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.
على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.
UKMTO WARNING 010/DEC/2023 - UPDATE 001— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 15, 2023
INCIDENT
Warnings - 2023 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/a5dHEqtWoP
نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.