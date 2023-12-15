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مسؤول دفاعي أمريكي: اشتعال النار في سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف المسؤول أن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

في السياق، قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني".

6 ديسمبر, 00:01 GMT

وأضافت الشركة البريطانية أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف.

وأوضحت أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.

وفي وقت سابق اليوم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.

وأضافت أنها تلقت تقارير عن على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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