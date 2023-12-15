مسؤول دفاعي أمريكي: اشتعال النار في سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف المسؤول أن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

في السياق، قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني".

6 ديسمبر, 00:01 GMT

وأضافت الشركة البريطانية أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف.

وأوضحت أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.

UKMTO WARNING 009/DEC/2023 - UPDATE 001



INCIDENT



Warnings - 2023 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/WYrUKSnASa — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 15, 2023 هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن. وفي وقت سابق اليوم،هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.

UKMTO WARNING 010/DEC/2023 - UPDATE 001



INCIDENT



Warnings - 2023 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/a5dHEqtWoP — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 15, 2023 على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني. وأضافت أنها تلقت تقارير عنعلى بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.