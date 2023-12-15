الجيش الإسرائيلي يعثر على جثتي جنديين أسيرين من المحتجزين في غزة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أكد من خلاله العثور على جثتي الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزير، اللذين تم اختطافهما من قاعدة غزة العسكرية، في اليوم الأول من الحرب على غزة، وهو السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في "طوفان الأقصى" العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة"حماس".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي، في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".
#عاجل جيش الدفاع تمكن من تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو رحمه الله— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2023
تم تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو رحمه الله من قبل قوة تابعة لجيش الدفاع خلال نشاط مقاتلي الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات من أرض قطاع غزة إلى أرض دولة إسرائيل.
وبعد عملية التحقق من هويته…
وأضاف البيان أنه "تم التأكد من هوية توليدانو، بعد إتمام إجراءات تحديد الهوية بالتعاون مع المعهد الطبي الشرعي والشرطة الإسرائيلية، ومنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.