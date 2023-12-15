الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة في منطقة الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة في منطقة الرياض.

وقالت وزارة الداخلية إن محمد بن فلاح بن زايد الحابوط المطيري سعودي الجنسية، أقدم على قتل ابنته منى وذلك باستدراجها وطعنها بسكين عدة طعنات ثم نحرها مما أدى إلى وفاتها.

وذكرت في بيانها أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وأفادت بأن ما أقدم عليه المتهم كان على وجه تأمن معه المجني عليها من عائلته، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأكدت أنه تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني محمد بن فلاح بن زايد الحابوط المطيري يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بمنطقة الرياض.

المصدر: الداخلية السعودية