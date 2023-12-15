شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحتفى بعيدها الوطنى الـ52 .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل مملكة البحرين، غدا السبت، بالذكرى الـ52 لعيدها الوطنى الذى يوافق 16 ديسمبر من كل عام، وفي هذه المناسبة تسود أجواء الاحتفالات فى شوارع المملكة، كما تحتفل البعثات الدبلوماسية للبحرين بمختلف الدول بتلك الذكرى الوطنية.

من جانبه قال أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحرينى، وفق "الأيام البحرينية "، إن المناسبات الوطنية التي تعيشها مملكة البحرين، عزيزة على قلوب جميع المواطنين، إذ يستذكر من خلالها جهود الحكام ورجالات البلاد الذين بنوا وأسسوا قواعد النماء والتقدم، ورسخوا أسس النهضة والتنمية، وأن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة، ودعم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متواصلة مع مزيد من العطاء والنماء.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما تحقق من إنجازات رائدة، في ظل دولة مدنية ديمقراطية، ماهو إلا نتاج إنجازات متميزة وسعي مستمر لتحقيق التطلعات المستقبلية والأهداف المنشودة، عبر التفاف الشعب حول القيادة بكل ولاء ووفاء، والالتزام بدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، تحقيقا لرؤية البحرين 2030، معربا عن خالص التهاني إلى شعب المملكة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم، مشيدا بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة، والاستمرار في صياغة قصص النجاح البحرينية في مختلف المسارات والقطاعات مثمنا معاليه الجهود الوطنية المخلصة والحثيثة التي يبذلها السادة الأعضاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل الدؤوب والأداء المهني الرفيع الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس النواب، دعما ومساندة لتطوير العمل البرلماني في مختلف مجالاته الحيوية.