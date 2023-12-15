منظمة تحذر من تحول مرض الكوليرا في اليمن إلى وباء بعد تسجيل 1336 حالة

- 1/2
- 2/2
وأضافت "في الفترة ما بين 2 تشرين الأول/أكتوبر و3 كانون الأول/ديسمبر، تم الإبلاغ عن 1336 حالة مشتبه بها، و11 حالة وفاة في جنوب البلاد".
وأشارت إلى أن "عدم توفر التقارير المتعلقة بحالات الكوليرا في عدد من المناطق، يعني أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير".
19 مارس, 21:19 GMT
وأوضحت أن "هذه الحالات في اليمن أثارت مخاوف من احتمال عودة مستويات الكوليرا، التي لم تشهدها البلاد، منذ وباء 2016-2021، عندما تم تسجيل 2.5 مليون حالة إصابة و4000 حالة وفاة مرتبطة بها".
وبينت أنه "في عام 2019 تم تسجيل 93% من جميع حالات الكوليرا في العالم في اليمن، والتي انخفضت بحلول عام 2021 بشكل كبير نتيجة برامج التطعيم الناجحة".
واعتبرت "أوكسفام"، أن "نقص التمويل، وخاصة فيما يتعلق بتوفر اللقاح، قد يشكل تحديا"، مؤكدة حاجة 20 مليون يمني إلى المساعدة الصحية.