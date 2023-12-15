شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر بشعة.. منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت آخر تلك الجرائم المجزرة البشعة في مدينة جنين، ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

المنظمة أدانت أيضا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته.

وأشارت أن ذلك يأتي امتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصًا المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شددت على مساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.