شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين فى اشتباكات من مسافة الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفصائل الفلسطينية، إن "عناصرها تمكنت من الاشتباك مع 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح"

وأضافت الفصائل في بيان اليوم الجمعة: "تمكن العناصر من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وأكدت الفصائل، إنه تمكنت من استهداف مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG .