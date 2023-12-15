شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهر المئات فى الأردن دعما لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مئات الأردنيين، للجمعة العاشرة على التوالي، في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في المسيرة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومحاولات التهجير القسري، يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.

وندد المشاركون بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، داعين إلى تحرك دولي وعربي عاجل لوقف هذا العدوان.

ورفع المشاركون في المسيرة، العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، والداعية لوقف المجازر.