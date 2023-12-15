شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: عبور 49 مواطنا من غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة، عبور 49 مواطناً أردنياً من قطاع غزة، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر الشقيقة يوم أمس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه قد تم نقل 8 من المواطنين، الذين تم عبورهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة يوم أمس بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والتي كانت قد سيرت إلى مطار العريش حاملة مساعدات للأشقاء في غزة.

وأشار إلى أنه يجري العمل على نقل 11 آخرين من الذين تم عبورهم من غزة بواسطة باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم الجمعة، حيث ستقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان بعد وصولهم.

وأضاف القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، بأن 30 شخصاً آخراً من الذين تم عبورهم وتأمين نقلهم إلى القاهرة، يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة إن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر، والمتواجد منذ بدء عمليات عبور من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات عبور للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم عبورهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، وتأمين نقلهم إلى مطار العريش وإلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة.

ولفت إلى استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات عبور للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وكشف السفير القضاة أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم عبورهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 574 شخصاً من أصل 1010 مسجلين على قوائم الوزارة.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشئون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة .