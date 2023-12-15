شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تلقى منشورات تحذيرية على سكان غزة مطبوعة على عملة مزيفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على نسخة من منشورات مطبوعة على عملة مزيفة فئة 200 شيكل قبل قليل، يلقيها الاحتلال الاسرائيلى في منطقتي الدرج والتفاح.

يذكر أن قناة القاهرة الإخبارية، كانت قد أفادت في خبر عاجل، بحدوث قصف متبادل بين لبنان وإسرائيل على الحدود الجنوبية، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإلقاء منشورات بكفر شوبا تحذر من حزب الله اللبناني.