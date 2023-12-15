مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية

#عاجل جيش الدفاع الإسرائيلي يكمل هجومًا على البنى التحتية الإرهابية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر



⭕️قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية والطائرات المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة… pic.twitter.com/r550zcrjTx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2023 الجيش الإسرائيلي، قامت طائراته ومروحياته القتالية وطائراته المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس. دبي - محمود عبدالرازق - وحسبالجيش الإسرائيلي، قامت طائراته ومروحياته القتالية وطائراته المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس.

وأوضح البيان أن هذه المواقع تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف: "مخربو حماس كانوا يعملون انطلاقاً من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح".

كما أشار البيان إلى أن "استهداف هذه البنى التحتية الإرهابية تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع". حسب تعبيره.

8 ديسمبر, 09:04 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.