مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية

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الجيش الإسرائيلي، قامت طائراته ومروحياته القتالية وطائراته المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس.
#عاجل جيش الدفاع الإسرائيلي يكمل هجومًا على البنى التحتية الإرهابية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2023
⭕️قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية والطائرات المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة… pic.twitter.com/r550zcrjTx
وأضاف: "مخربو حماس كانوا يعملون انطلاقاً من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح".
كما أشار البيان إلى أن "استهداف هذه البنى التحتية الإرهابية تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع". حسب تعبيره.
8 ديسمبر, 09:04 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.