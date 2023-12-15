الثاني خلال يوم واحد... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قواته في الحرب على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي سماحه بنشر الإعلان عن مقتل الرقيب احتياط أوريئيل بوزيم (23 عاما)، قائد دبابة في الكتيبة التاسعة التابعة للجيش، والذي سقط خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة بينهم ضابطان، جنوبي وشمالي قطاع غزة، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثتي جنديين إسرائيليين اثنين من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، اختطفا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهما الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزير، اللذان تم اختطافهما من قاعدة غزة العسكرية، في اليوم الأول من الحرب على غزة، خلال "طوفان الأقصى" العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس.

وبذلك يصل عدد جثث الجنود الإسرائيليين الأسرى التي تم العثور عليها، اليوم الجمعة، إلى 3 جثث كانوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وذلك في وقت ارتفع فيه عدد قتلى الجنود المعترف بهم رسميا إلى 446 جنديا إسرائيليا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.