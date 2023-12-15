شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر مسلسل الإجرام الإسرائيلي، إذ استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

أيضا استشهد أربعة آخرون على الأقل بينهم أطفال، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

قصف الاحتلال لخان يونس

وقصفت مدفعية الاحتلال منذ أمس وفجر اليوم أحياء عدة في مدينة خان يونس، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وبالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع؛ قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدًا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.