الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف "الناتو"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ليل الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال "استعراض مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، بالإضافة إلى "مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويوم الثلاثاء، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أن "استقبال الأمين العام لحلف الناتو كان في مقر الوزارة بالرياض، كما جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

هذا وأكد الأمين العام ينس ستولتنبيرغ يوم الثلاثاء عبر منصة "إكس"، أنه "تشرف بالحديث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي".

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان، إن البديوي طالب خلال اتصال مع ستولتنبيرغ بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف الناتو السعودية".

كما أعلن حلف "الناتو"، في بيان نشره يوم الاثنين أن "ينس ستولتنبيرغ سيبدأ يوم الثلاثاء زيارة للمملكة العربية السعودية، تستمر إلى يوم الأربعاء".

وأضاف البيان أن "جدول أعمال زيارة ستولتنبيرغ يتضمن اجتماعا مع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ولقاءات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. كما سيشارك في جلسة نقاش بجامعة الدفاع الوطني بالمملكة".