الخليج اليوم .. المجلس العالمي للتسامح والسلام ينظم مؤتمر استدامة السلام في البرلمان المالطي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام، بالتعاون مع برلمان مالطا، مؤتمرًا لرؤساء وممثلي عدد من البرلمانات الإقليمية، تحت بعنوان "الدعوة للسلام الدولي المستدام وإطلاق المؤشر العالمي للتسامح".

واستهدف المؤتمر الذي عقد في مقر برلمان مالطا بالعاصمة فاليتا، تعزيز العمل في مجالات نشر التسامح وتحقيق السلام المستدام حول العالم.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن من المهم أن ندرك أن هناك صلة مهمة بين استدامة السلام والأمن المناخي، وإنه "لا يمكننا بدون إنسانية مسالمة ومتسامحة ومتعاونة، تحقيق الأمن المناخي، والعكس صحيح أيضا، فبدون مناخ آمن وأرض نظيفة لا يمكننا أن نأمل في سلام مستدام".

ودعا الجروان جميع شركاء المجلس العالميين إلى التمسك بمبادئه المتمثلة في تعزيز التسامح وتنفيذ استراتيجيات مستدامة "لصالح الأرض ومن عليها".

وأعلن الجروان خلال المؤتمر، إطلاق المؤشر العالمي للتسامح، الذي سيعمل من خلاله المجلس مع شركائه وأعضائه على وضع آليات لقياس التسامح على نطاق عالمي، وسيكون قادرًا على قياس تقدم البلدان التي ترغب في بناء مجتمعات تدعم التنوع وتحترم كرامة الإنسان وتحقق التسامح في المجالات المختلفة؛ إذ سيلقي هذا المؤشر العالمي الضوء على نقاط القوة والضعف في جهود التسامح، ويسمح للجميع بتصميم إستراتيجيات تعزز ثقافة التسامح وتدعم السلام العالمي.

وأصدر المؤتمر بيانه الختامي بعنوان "إعلان السلام الدولي المستدام" الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب المالطي، ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ورئيس برلمان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رونالدو باتريسيو، ورئيسة برلمان أمريكا الوسطى "PARLACEN" معالي سيلفيا جارسيا بولانكو.

ووقع معالي احمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي السيدة سيلفيا بولانكو رئيسة برلمان أمريكا الوسطى "PARLACEN"، على هامش المؤتمر، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمان أمريكا الوسطى.

كما وقع الجروان ومعالي السيد رونالدو باتريسيو، رئيس لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية "البرلمان" الكوبي، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مماثلة بين المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمان جمهورية كوبا.

وتشمل مذكرات التعاون المذكورة تأطير التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني.