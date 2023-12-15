شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح برصاص قوات الاحتلال الغاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقد أستشهد حوالى 87 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.

وفيما يلى أسماء الصحفيين 1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحى 2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافى 3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون 4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ 5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل 6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة 7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق 8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار 9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر 10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب 11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب 12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب 13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك 14. الشهيد الصحفي/ هانى المدهون 15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار 16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة 17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادى حبيب 18. الشهيد الصحفي/ على نسمان 19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة 20. الشهيد الصحفي/ سميح النادى 21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة 22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة 23. الشهيد الصحفي/ محمد على 24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلى 25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد 26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجى 27. الشهيد الصحفي/ رشدى السراج 28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسنى 29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبى 30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوى 31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادى 32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس 33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر 34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف 35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة 36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو 37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدى 38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار 39. الشهيد الصحفي/ نظمى النديم 40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس 41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر 42. الشهيد الصحفي/ محمد البيارى 43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب 44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغانى 45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب 46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة 47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة 48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع 49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة 50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر 51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا 52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش 53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة 54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش 55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية 56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف 57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض 58. الشهيد الصحفي/ سارى منصور 59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم 60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله 61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر 62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة 63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق 64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش 65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش 66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير 67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد 68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور 69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي 70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية 71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش 72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف 73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف 74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة 75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله 76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو 77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله 78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار 79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم 80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي 81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي 82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار 83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله 84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور 85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس 86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة 87. الصحفى عبد الكريم عودة 88. الشهيدة الصحفية حنان عياد

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