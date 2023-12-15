شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية عمان ومسئول سنغافوري يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع الوزير الأول والوزير المنسق للأمن السنغافوري تيو تشي هين، الموضوعات الإقليمية والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء - المنعقد في إطار زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق إلى سنغافورة - شهد التأكيد على أهمية علاقات التعاون والصداقة القائمة ودعم المزيد من فرص الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين.



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