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وزير خارجية عمان ومسئول سنغافوري يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع الوزير الأول والوزير المنسق للأمن السنغافوري تيو تشي هين، الموضوعات الإقليمية والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء - المنعقد في إطار زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق إلى سنغافورة - شهد التأكيد على أهمية علاقات التعاون والصداقة القائمة ودعم المزيد من فرص الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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