الجزيرة تعلن مقتل مصورها سامر أبو دقة بعد إصابته بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في بيان مقتضب: "استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس".
وأبو دقة من مواليد 1978 وهو أب لثلاثة أولاد، وقد التحق بالجزيرة عام 2004.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب كل من أبو دقة ومراسل الجزيرة وائل الدحدود في القصف الإسرائيلي.
وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.