شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قتل الاحتلال الإسرائيلى 3 رهائن بالخطأ بمنطقة الشجاعية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب خطأ فادح، مؤكدة مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال فى منطقة الشجاعية.

وقع الحادث عندما حددت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الرهائن يمثلون تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلى بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".

الرهينتان اللتان تم التعرف عليهما هما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر تالالكا، الذي تم اختطافه من كيبوتس نير عام في نفس اليوم. وتم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها عدم الكشف عن هويتها، كما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

أعرب جيش الإحتلال الإسرائيلى عن أسفه العميق إزاء الحادث، وقدم تعازيه القلبية للعائلات المتضررة. وشدد جيش الدفاع الإسرائيلى على التزامه بالمهمة الوطنية المتمثلة في تحديد مكان الأفراد المفقودين وضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن.