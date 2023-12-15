شكرا لقرائتكم خبر عن كانت ملكة جمال.. أب فلسطيني يودع ابنته بعد استشهادها "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق أحد المصورين، لقطة إنسانية جديدة تضاف لسلسلة الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين والأطفال في قطاع غزة من 7 أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الأطفال، وظهر في فيديو جديد أب فلسطيني وهو يبكي ويودع ابنته التي استشهدت جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع والذي لم يتوقف.

والتقطت الكاميرات رسالة الأب الفلسطيني لابنته الصغيرة التي استشهدت، قائلاً "كانت ملكة جمال، ما أحلاها، والله كانت تعد لي كوبا من القهوة"، وسط بكاء كل الحاضرين لتوديع الطفلة التي لم تتخط الثماني سنوات، لتكون شاهدة جديدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس فى قطاع غزة.

يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.