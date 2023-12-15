شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: استهداف الصحفيين محاولة لطمس الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأردنية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة مما أدى لاستشهاده وإصابة مراسل القناة وائل الدحدوح.

وأكدت الخارجية الأردنية ان استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت قناة الجزيرة القطرية ذكرت أن مصورها سامر أبو دقة قد استشهد عقب إصابته في الغارة الإسرائيلية التى استهدفته مع وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة بخان يونس.

وفي اول تعليق له؛ قال وائل الدحدوح مراسل القناة ذاتها : تم استهدافنا أثناء مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة.

واضاف الدحدوح: حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ.

وتابع: قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف.