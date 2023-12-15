بعد مقتل مصور الجزيرة بغزة.. الأردن: استهداف الصحفيين محاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي وقت سابق، نعت شبكة الجزيرة، أبو دقة، الذي قتل خلال تغطيته قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.
وأكدت إدانة واستنكار الأردن الشديدين "لاستمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة تلك التي تستهدف الصحفيين".
واعتبرت الخارجية الأردنية أن "استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع".
ودعت المجتمع الدولي "إلى ضرورة حشد الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللكوادر الطبية والصحفية".
وأبو دقة من مواليد 1978 وهو أب لثلاثة أولاد، وقد التحق بالجزيرة عام 2004.
وأصيب كل من أبو دقة ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي، قبل الإعلان عن مقتل الأول.
وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
6 يونيو, 05:55 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.