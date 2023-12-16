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توقف الرحلات الجوية فى مطار بغداد بسبب الضباب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مطار بغداد الدولى، اليوم /الجمعة/ توقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 250 م.

وقال الإعلام والاتصال الحكومى فى مطار بغداد - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز- أن "إدارة مطار بغداد الدولى تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة فى المطار توقف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية وتفاوت مدى الرؤية".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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