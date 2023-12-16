لبنان... العسكريون المتقاعدون إلى الواجهة مجددا: "لا لمشروع قانون إعدامنا"

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دبي - محمود عبدالرازق - واستنكر المعتصمون بما وصفوه بـ"سياسة الاستنسابية والتمييز والتفريق التي انتهجتها الحكومة، وعدم استجابتها لمطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين في مختلف روابط القطاع العام، بالتزام المادة 79 من قانون الدفاع الوطني والمادة 12 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، واللتين حددتا بوضوح حقوق المتقاعدين بنسبة 85% من أي زيادة أجور تطرأ على رواتب موظفي الخدمة الفعلية".
© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYلبنان... العسكريون المتقاعدون إلى الواجهة مجددا
لبنان... العسكريون المتقاعدون إلى الواجهة مجددا
© Gulf 365 . ABDELKADERALBAY
وقال النقابي محمد قاسم لـ"الخليج 365"، إن "الاعتصام اليوم هو اعتصام للعسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب إلى جانب المدنيين المتقاعدين من مختلف الفئات الوظيفية، الهدف الأساسي من هذا الاعتصام هو منع الحكومة من تمرير مشروع مرسوم يحرم المتقاعد من المساواة مع الذين هم في الخدمة الفعلية".
وأضاف قاسم: "الحكومة تريد إقرار بدل حضور لمن هم متواجدين في الخدمة ما يوازي 16 راتب وإعطاء المتقاعدين راتبين وبالتالي يصبح راتب المتقاعد أقل من راتب من هم في الخدمة الفعلية أقل بـ 3.3 رواتب وهذا هو الحرمان الحقيقي".
© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYلبنان... العسكريون المتقاعدون إلى الواجهة مجددا
لبنان... العسكريون المتقاعدون إلى الواجهة مجددا
© Gulf 365 . ABDELKADERALBAY
وقال عدد من العسكريين المتقاعدين، أن "معاشاتهم التقاعدية غير كافية وهي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم المعيشية، والبعض أصبح يلجا لأي وظيفة كانت لتلبية احتياجات عائلته في حين أنهم كبار في السن ووضعهم الصحي لا يساعد كونهم خدموا في المؤسسة العسكرية سنوات طويلة".
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، كان قد أجّل جلسة اليوم إلى يوم الثلاثاء وذلك لتعذر اكتمال النصاب، كون بعض الوزراء اعتذر سابقا عن الحضور والبعض الآخر لم يتمكن من دخول السرايا.