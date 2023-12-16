دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا... صور

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احتفاء بعودة الأمان إلى المنطقة عام 2019، أضاء أهالي بصير وسط ساحة كنيسة القديس جوارجيوس، أكبر شجرة ميلاد في العالم العربي تحت مسمى "شجرة وطن من حوران إلى سوريا"، بلغ طولها آنذاك 29 مترا ونصف قطر قاعدتها 12 متر، وأضاءها مليون مصباحا.
© Gulf 365 . Fatema Alharbatدماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
1/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
© Gulf 365 . Fatema Alharbatدماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
2/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
© Gulf 365 . Fatema Alharbatدماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
3/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
© Gulf 365 . Fatema Alharbatدماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
4/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
1/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
2/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
3/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
4/4
© Gulf 365 . Fatema Alharbat
دماء غزة تخيم على أعياد الميلاد في درعا
أما هذا العام، فاكتفى أهالي "بصير" بافتتاح مغارة يسوع، وإقامة التراتيل والصلوات الدينية، في سياق استقبالهم للميلاد.
يضيف الكاهن: "لطالما أضاءت (شجرن وطن) سماء حوران في كل عام، ولكن في ظل هذه الظروف القاسية والمؤلمة جرّاء المجازر اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الأعزل في قطاع غزة بفلسطين، ستقتصر احتفالات أعياد الميلاد على إقامة الصلوات لأجل الشعب الفلسطيني، ولراحةً لنفوس شهدائها الأبرار ولشفاء جرحاها".
24 أكتوبر, 23:11 GMT
وأكد راعي كنيسة (القديس جوارجيوس) لـ "الخليج 365“: "وقوف أهل حوران مع أهلنا في فلسطين"، منددا "بقسوة ما تمر به بها فلسطين، لاسيما أنه وطن سيدنا عيسى عليه السلام، وأن فلسطين بلدٌ خُلقت للسلام وما رأت يوما سلاما".
ولفت الكاهن إلى أن: "المسيحيين يؤدون اليوم الصلوات على نية السلام للشعب الفلسطيني والعالم أجمع، متمنين من ملك السلام أن يعم السلام في العالم كله".
يشار إلى أن بعض أهالي بصير ممن التقيناهم حمّلوا "الخليج 365": "رسالة حب وحزن من جنوب سوريا إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مؤكدين أن "الشعب السوري عامة وأهالي بلدة بصير على وجه الخصوص، يقفون بقلب رجل واحد مع أهلنا في فلسطين"، متمنين أن: "يكون عيد الميلاد المجيد برداً وسلاماً على أخوتنا في فلسطين".