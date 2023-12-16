شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: 3 هجمات جديدة لجماعة الحوثى بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، مضيفة أن السفينة وجهت نداء استغاثة بأن طاقمها يكافح حريقاً سبّبه الهجوم.

وأشارت في بيان إلى أن "طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أصابت سفينة سيارات تحمل علم ليبيريا فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر"، إضافة إلى "إطلاق الجماعة صاروخين باليستيين باتجاه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أصاب أحدهما السفينة التي تحمل علم ليبيريا".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "الحوثيين أطلقوا تحذيراَ ضد سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تتجه شمالًا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددوا بمهاجمتها".

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من قبل أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأخيرة هي دليل آخر على الخطر الكبير على الشحن الدولي الناجم عن هذه الأعمال الحوثية".

وتبرر جماعة الحوثي، الهجمات بأنها تهدف لإظهار للدعم للفلسطينيين، وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل حربها على غزة.