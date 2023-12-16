"حزب الله" يعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه أنه " استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".

14 ديسمبر, 15:30 GMT

وأضاف البيان أن عناصر حزب الله استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدف حزب الله كذلك نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

أمس, 07:16 GMT

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.

وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.