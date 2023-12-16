"حزب الله" يعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية

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14 ديسمبر, 15:30 GMT
وأضاف البيان أن عناصر حزب الله استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.
واستهدف حزب الله كذلك نقطة الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".
أمس, 07:16 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.
وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.