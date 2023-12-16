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"حزب الله" يعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه أنه " استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - الخليج 365 عربي, 1920, 14.12.2023

14 ديسمبر, 15:30 GMT

وأضاف البيان أن عناصر حزب الله استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدف حزب الله كذلك نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 15.12.2023

أمس, 07:16 GMT

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.

وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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