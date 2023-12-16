شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 عناصر إرهابية في تونس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للحرس التونسي إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية بمحافظات سليانة واريانة والمنستير.
وأشارت وحدات من الأمن التونسي، أن العناصر الإرهابية صادرة في حقهم أحكام قضائية، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
الحرب على الإرهاب
وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
وفي خضم الحرب على الإرهاب أعلن الأمن الجزائري القبض على 12 شخصاً ينتمون إلى جماعات إرهابية خلال الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك في عمليات عسكرية في عدد من مدن البلاد.
الإرهاب في الجزائر
وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيّاً آخر سلّم نفسه للسلطات العسكرية في "ان قزام" بالجزائر.
وذكرت أن ذلك يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة للجيش الجزائري، في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
وفي أكتوبر الماضي، أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1241 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن الجزائر.