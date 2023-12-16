شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 عناصر إرهابية في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للحرس التونسي إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية بمحافظات سليانة واريانة ‏والمنستير.‏

وأشارت وحدات من الأمن التونسي، أن العناصر الإرهابية صادرة في ‏حقهم أحكام قضائية، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

الحرب على الإرهاب

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية في ‏شانهم.‏

وفي خضم الحرب على الإرهاب أعلن الأمن الجزائري القبض على 12 شخصاً ينتمون إلى جماعات ‏إرهابية خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في عمليات عسكرية في عدد من مدن البلاد.

الإرهاب في الجزائر

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيّاً آخر سلّم نفسه ‏للسلطات العسكرية في "ان قزام" بالجزائر.

وذكرت أن ذلك يأتي في سياق الجهود ‏المتواصلة المبذولة للجيش الجزائري، في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة ‏المنظمة بكل أشكالها.

وفي أكتوبر الماضي، أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1241 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن الجزائر.