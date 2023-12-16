الخليج اليوم .. سلسلة هجمات في باب المندب.. الحوثي يؤكد مهاجمة سفينتين بالصواريخ ويتوعد بالمزيد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، الجمعة، أن الجماعة شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين، مضيفا بالقول: هاجمنا السفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3".

وقال المتحدث: "تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.. عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، بحسب تعبيره. وأضاف بالقول: "نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، أنها تلقت تقريراً عن إخماد حريق نجم عن انفجار، وكان قد شب الحريق على متن سفينة تبعد 30 ميلاً بحرياً عن جنوب غربي المخا باليمن، اليوم الجمعة، مضيفةً أن "التقرير يفيد بأن الطاقم والسفينة بأمان حالياً".

وفي وقت سابق من اليوم قالت الهيئة إنها تحقق في تقرير عن وقوع حادث في محيط باب المندب على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

من جهته قال مسؤول أميركي إن سفينة شحن ثانية أصيبت بصاروخ باليستي أطلق من اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفاً أن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية في طريقها لمساعدة السفينة.

وحدد المسؤول السفينة بأنها "إم إس سي بلاتينيوم 3"، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا. ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف "الجسرة"، وهي سفينة شحن أخرى أصيبت بقذيفة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وكانت الهيئة البريطانية قد أبلغت في وقت سابق عن حادثين آخرين، أحدهما جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني والآخر شمال المخا. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وفي وقت سابق، أصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر، الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.

وقال المسؤول الأميركي في وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس": "نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إلى ورود تقارير عن حادثة بالقرب من ميناء الحديدة اليمني. وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الحادثة وقعت على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي غرب ميناء الحديدة. فيما ذكرت وكالة "رويترز" بأن زورقا أبيض يقل 10 أشخاص أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وقبل ساعات أفادت نفس الهيئة بتلقيها تقارير بوقوع حادثة شمالي ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. وفي الواقعتين، نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وأفادت مذكرة إرشادية بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة اليمني بمقذوف غير معروف ما أدى لنشوب حريق على متنها دون إصابات.

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" بأن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني. وأضافت أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف. وقالت إن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.

وأوردت وكالة "أسوشييتد برس" خبراً مفاده أن النيران اشتعلت في سفينة شحن، ترفع علم ليبيريا، بالبحر الأحمر يوم الجمعة بعد إصابتها بمقذوف أطلق من دولة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية.

وتحدث المسؤول الأميركي شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة مسائل استخباراتية. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

ويصعد الهجوم على سفينة "الجسرة" الحملة التي يشنها الحوثيون والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات صاروخية أخطأت سفنا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. وتدير "الجسرة" شركة الشحن الألمانية "هاباغ لويد"، والتي رفضت التعليق على الهجوم.

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابة أي من أفراد طاقم السفينة. وربما نفذ الهجوم بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها ردا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت أمس إنها استهدفت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وأصابتها "إصابة مباشرة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب يوم الخميس.

وقالت القيادة الأميركية إنه "لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي".

وأضافت أن "الحادث لم يشهد تدخل قوات أميركية"، مشيرة إلى تواصل "مراقبة الوضع عن كثب".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الخميس أن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل للحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.